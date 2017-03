Zestig jongeren ‘kiezen’ voor de politie

Het was de eerste keer dat de politie de Doe-dag organiseerde. Ze hadden dan ook flink hun best gedaan om het beroep van agent te presenteren. Zo moesten de jongeren in de wijk speuren naar een verdachte auto, lag er een lijk op het parkeerterrein, leerden ze een arrestant te bedwingen en moesten ze onder stress de inhoud van een garage analyseren.

Boven in de kantine was even een rustmomentje. Daar vertelde een agente over het beroep. De kogelvrije vesten lagen op tafel en een collectie nepwapens hing aan een bord.