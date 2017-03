180 leerlingen fietsen de wereld rond

REGIONAAL: Afgelopen maandag zijn ze enthousiast gestart: 180 leerlingen die rond de wereld gaan fietsen. 40.000 kilometer in totaal te gaan en ze gaan enorm hard. Op het moment van schrijven zijn ze Caïro al gepasseerd en staat de teller al over de 8.000 km. De campagne is mogelijk gemaakt door ROF van provincie Fryslân.

Bloedje fanatiek zijn de leerlingen aan de slag gegaan en als ze op deze manier doorfietsen breken ze het record van vorig jaar. Toen kwam de km-stand op 40.000 te staan na slechts 31 dagen.

De campagne is bedoeld om de schooljeugd zoveel mogelijk te laten fietsen (naar school, vriendjes, sport en in het weekend), zodat ze de kilometers al in hun benen hebben voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Onderweg worden vijf steden virtueel aangedaan en kunnen bonuskilometers worden gewonnen. Bij elke mijlpaal die wordt behaald, krijgen de leerlingen klassikaal informatie over de stad, het verkeer en de plaatselijke gewoonten.

De kilometers die de kinderen fietsen worden bijgehouden in een speciaal hiervoor ontwikkelde app: 80 dagen. De leerlingen, die allemaal een smartphone te leen krijgen, kunnen zo elk gefietst traject bijhouden en uploaden om zo tot 40.000 km te komen.

Deelnemende scholen zijn:

– De Schalmei, Haulerwijk

– De Librije, Gorredijk (2 groepen 8)

– De Flecht, Lippenhuizen

– De Oosterbrink, Boijl

– De Rank, Tijnje

– De Sevenaer, Nieuwehorne

– Ds. Hasperschool, Akkrum

– Fredericusschool, Steggerda

De drie leerlingen die de meeste kilometers hebben gefietst en de beste drie groepen ontvangen aan het eind van de campagne tijdens een feestelijke ochtend een mooie prijs.

De campagne is ontwikkeld door Mobycon en is mogelijk gemaakt door Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). Bij de totstandkoming van deze campagne is samengewerkt met Veilig Verkeer Nederland. De app is in opdracht van Mobycon ontwikkeld door Beemo en gebaseerd op de Naviki-app.

ADVERTENTIE: Klik hier voor meer informatie SINIZON raamdecoratie