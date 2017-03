Doe dag bij brandweer en politie Heerenveen

HEERENVEEN: Op dinsdag 21 maart werd het centrum van Heerenveen opgeschrikt door een aantal opmerkelijke incidenten. Al vroeg in de ochtend vond er een steekpartij plaats in Café De Swetser, kort daarop veroorzaakte een dronken zwerver overlast bij een winkel op De Dracht, verderop was een winkeldief voortvluchtig en twee automobilisten hadden een hoogoplopende ruzie op het Burgemeester Kuperusplein.

Gelukkig voor de politie kregen zij gedurende de dag hulp van 82 vmbo leerlingen bij het adequaat optreden bij deze voorvallen. Ze waren in scene gezet door agenten van Politie Fryslân in het kader van de Doe Dag van HeerenveenJoure On Stage, om de leerlingen een goed beeld te geven van de werkdag van een agent.

Ook bij de Heerenveense brandweer was een groep leerlingen op bezoek. De jongeren mochten kennis maken met diverse brandweergereedschap. Ook was er een container die vol rook stond. De jongeren konden zo ervaren hoe het is om door een woning met rook te lopen.

Verspreid over Heerenveen, Joure, Wolvega en Lemmer gingen in totaal 970 vmbo leerlingen uit het tweede en derde leerjaar langs bij 182 bedrijven en instellingen. Twee week eerder hadden de jongeren afspraken met de professionals voor deze Doe Dag gemaakt tijdens het Beroepenfeest HeerenveenJoure On Stage in het Abe Lenstrastadion.

Daar stonden 240 volwassenen voor hen klaar om in gesprek te gaan over de ins en outs van hun beroep. Vmbo-jongeren inspireren en de mogelijkheid bieden zich breed te oriënteren als hulp bij het maken van hun beroepskeuze staat centraal op de Beroepenfeesten van On Stage.

