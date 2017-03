Museum Heerenveen schittert tijdens Nationale Museumweek

HEERENVEEN: In het kader van de Nationale Museumweek heeft Museum Heerenveen in de eerste week van april diverse activiteiten georganiseerd. Kinderen gaan wasknijperkunst maken en oud-cipier Willem Helfrich geeft een lezing over het leven in de gevangenis, die aansluit op de tentoonstelling: Gevangen achter Crackstate.

Vroeger hadden boeven in de gevangenis onder andere de taak om houtenwasknijpers in elkaar te zetten, tot wel honderden per dag. Kinderen gaan de wasknijpers niet in elkaar zetten, ze gaan er een vliegtuig, strik of uiltje van maken.

Op 6 april om 10:00 uur geeft oud-cipier Willem Helfrich een lezing over het leven in een gevangenis in het Museumcafé. Wat gebeurde er bijvoorbeeld met iemand die opgesloten zat? Kijk voor meer informatie over de activiteiten en acties op www.heerenveenmuseum.nl.

