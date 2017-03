Man aangehouden na poging diefstal boot

Surveillerende agenten kregen donderdagavond laat een melding dat een auto met een aanhanger zich verdacht ophield bij een jachtwerf aan de Jachtwerfstraat in Wolvega. De getuige vertrouwde het niet en waarschuwde dan ook de politie. Tevens sprak hij de bestuurder van de auto aan. Die kwam met een vreemd verhaal over zijn aanwezigheid bij de werf. De getuige zag tevens dat een bootje was verplaatst. Het sterke vermoeden bestond dan ook dat het de bestuurder van de auto de boot of de buitenboordmotor wilde stelen. De automobilist was inmiddels vertrokken. Agenten stelden een onderzoek.

Aan de hand van het kenteken werd duidelijk dat de eigenaar van de auto eerder met de politie in aanraking was geweest vanwege de diefstal van een buitenboordmotor. De 30-jarige Bolswarder werd vervolgens in zijn woning aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.

