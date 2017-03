Samenwerking stichting TIJD en leer/werkbedrijf Buiten Gewoon Heerenveen

HEERENVEEN: De Stichting TIJD en leer/werkbedrijf Buiten Gewoon, beide uit Heerenveen, zijn een samenwerking aangegaan. Het eerste contact werd gelegd nadat Buiten Gewoon het onderhoud deed aan het openbaar groen rond woningen van Accolade aan de Pres. Kennedylaan in Heerenveen.

Aangeharkte bladeren en gemaaid gras dat was verzameld rond de woningen is toen niet zoals gebruikelijk afgevoerd, maar voor een groot deel in de Le Roy tuin verwerkt. Het organische materiaal is een verrijking voor de Le Roy tuin: het biedt schuilplekken voor allerlei dieren en het zal de komende jaren omgezet worden in vruchtbare grond. Bijkomend voordeel is dat door het groen direct plaatselijk te verwerken er geen vervoer of opslag van het materiaal nodig is.

Leer/werkbedrijf hovenier en meubelmakerij Buiten Gewoon is sinds vorig jaar verhuisd van Donkerbroek naar Heerenveen in een pand aan de Uhlweg. De doelstelling is dat mensen met een beperking weer vanuit hun eigen kracht en eigenwaarde een bijdrage aan hun omgeving kunnen leveren. Het hoveniersbedrijf en meubelmakerij is er ook op gericht om zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken, wat perfect aansluit op de doelstelling van de Stichting TIJD.

Onder het motto ‘afval bestaat niet’ is in de Le Roy tuin aan de Pres. Kennedylaan en de Europalaan in de afgelopen 50 jaar een uniek stuk openbare ruimte ontstaan waarbij¬† mens, plant en dier op een natuurlijke manier samenwerken: zonder plan en eindeloos in de tijd.

Naast de samenwerking met Buiten Gewoon is de Stichting TIJD continue op zoek naar lokale samenwerking met buurtbewoners, scholen (Nordwin College),woningbouwverenigingen, bedrijven en organisaties die in de buurt gevestigd zijn. Meer informatie vindt u op www.stichtingtijd.nl en www.buitengewoondagbesteding.nl Op de foto, vlnr Bart-Jouert Nijenhuis van Buiten Gewoon, Peter Wouda van de Stichting TIJD en Kirsten Nijenhuis-Kielman van Buiten Gewoon.

