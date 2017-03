Wethouder Broekhuizen opent de speelplaats aan het Montferlandplantsoen

HEERENVEEN: 23 maart heeft wethouder Hans Broekhuizen door een lint door te knippen de geheel vernieuwde speelplaats aan het Montferlandplantsoen geopend.

De gemeenteraad heeft vorig jaar nieuw speelbeleid vastgesteld. Ingezet wordt op centrale speelplekken met speeltoestellen in de wijk met daaromheen informele speelplekken zonder toestellen voor de jongste kinderen. Het Monfertlandplantsoen is nu één van de grote centrale speelplekken in De Akkers.

Er waren vier ontwerpen voor deze speelplek gemaakt. De kinderen hebben dit ontwerp uitgekozen. Er waren veel enthousiaste kinderen die hebben gestemd op hun favoriete speelplek. Tijdens het stemmen kwam de vraag van omwonenden of er een picknicktafel en prullenbak bij geplaatst kan worden. Dit heeft de wijkraad opgepakt. De wijkraad heeft ze al besteld, ze worden over een paar weken geplaatst.

