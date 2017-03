Brandweerwedstrijd 112 provinciaal in Wommels

WOMMELS: Zaterdag werden er de provinciale wedstrijd, wat tegenwoordig de vaardigheidstoets heet en wel in de categorie 112, gehouden in Wommels. Blusgroep Wommels had weer een pittig en mooi scenario bedacht en uitgezet.

Er deden 9 regionale blusgroepen mee. De locatie was op het terrein van zwembad De Klomp. Het was een stralende dag om de wedstrijd te spelen en om als toeschouwer aanwezig te zijn.

Er werd wel wat gevraagd van de deelnemende korpsen en hun bemanning. De bluswagen en bemanning werden op pad gestuurd voor een middelbrand. Dat betekend hulp bij de waterwinning en mee helpen blussen. Dat gaat de ploegen allemaal goed af. Totdat op dat moment van achter het terrein een man komt schreeuwen om hulp! Paniek in de tent!

Wat blijkt een man zit bekneld bij een tractor met een gedeeltelijk afgevallen lading. Ja zo val je in eens in een ander scenario. Maar ook dat gaat weer goed komen en kon de beknelde persoon overgedragen worden aan de ambulancemedewerkers.

Het blijft geweldig om te zien hoe de vele wedstrijdploegen binnen brandweer

Nederland zich met veel passie inzetten en de strijd met elkaar aangaan.

De uitslag:

1. Ureterp

2. Tjalleberd

3. Workum

4. Franeker

5. Nieuwehorne

6. Jubbega

7. Sint Annaparochie

8. Grootegast

9. Haren

©Foto Flitsnieuws.nl