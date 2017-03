Gratis patat voor klanten van Cafetaria de Greiden in Heerenveen

HEERENVEEN: Zaterdagmiddag werd de heropening van Cafetaria op De Greiden gevierd. Na een grondige verbouwing is eigenaar Gerard Hulsker trots op de nieuwe inrichting en uitbreiding van zijn zaak. Eigentijds, kleurrijk en modern dat is het nieuwe concept.

Het Cafetaria is compleet vernieuwd en daarnaast is er een IJswinckel 53 geopend (Ambachterlijk en vers). Hier kun je de lekkerste ijsjes kopen! In het Cafetaria worden de lekkerste frietjes gebakken en daarnaast is er een mogelijkheid om een heerlijk bakje koffie/thee te bestellen en te nuttigen in de lunchroom.

Zaterdagmiddag werd er van 13.00 tot 14.00 uur gratis friet met mayonaise weggeven voor de mensen die langs kwamen. Er stond een behoorlijke rij wachtenden op het plein. Er werden heel veel puntzakken friet ingeschept en gegeven aan de friet smullers!

Flitsnieuws.nl wenst de familie Hulskers veel succes met hun nieuwe zaak in Winkelcentrum De Greiden.

©Foto Flitsnieuws.nl