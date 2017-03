Mike Nason denkt dat het volgend seizoen nog beter kan met zijn UNIS Flyers

DEN HAAG Dat UNIS Flyers dit seizoen voor de prijzen moest gaan, was de logische verwachting na het vorige succesvolle seizoen. Dat de triple behaald zou worden, had zelfs Mike Nason niet verwacht. ,,Dit is ongekend en wat is dit mooi.’’

De succescoach van UNIS Flyers stond met een kletsnatte haardos, na een bierdouche van captain Tony Demelinne, met een gelukzalige glimlach te shaken van opwinding. In de vierde wedstrijd van de finale om de titel in de BeNe-League werd de beker al veilig gesteld en Nason was extatisch.

Na twee krappe thuiszeges en een nederlaag in de Haagse Uithof, moest vrijdag het vierde duel weer in de Hofstad gespeeld worden. Waar velen er van uitgingen dat het een all the way-serie zou worden, vond UNIS Flyers het een goed idee om het niet op het allesbeslissende vijfde treffen aan te laten komen.

,,We hadden de eerste drie wedstrijden nog eens goed geanalyseerd en de jongens nogmaals verteld dat we het heel simpel moesten houden en dat we echt allemaal voor het team moesten spelen. Die opdracht heeft iedereen perfect uitgevoerd’’, vond Mike Nason.

Die samen met zijn assistent Dennis Schreur gepropageerde speelwijze werkte verlammend op de Haagse ploeg van voormalig Flyers-coach Chris Eimers. De Groninger berustte al aan het eind van de tweede periode in de dubbele nederlaag.

UNIS Flyers stapte toen met een 4-1 voorsprong van het ijs. Eimers wist als geen ander dat de ervaren Heerenveense ploeg die voorsprong niet meer weg zou gaan geven. Het sierde de Hagenezen overigens dat ze de teleurstelling niet gingen verhalen op de tegenstander.

In de periodes daarvoor was het, net als in de hele serie, een heerlijk ijshockeygevecht. De twee beste Nederlandse teams uit de BeNe-League maakten er een reclamespot van jewelste van. ,,Voor Nederlandse begrippen was het een uitstekende finale’’, constateerde oud-Flyers voorzitter Danny Micola.

Hij kon zijn opvolger Henk Hoekstra eigenlijk al na de eerste periode feliciteren met het eclatante succes. UNIS Flyers stond tegen de verhouding in met 2-0 voor. ,,We wisten dat het beslist was, gevoelsmatig. Het blijft ijshockey, maar de wil om het vandaag af te maken was zo groot. Als speler merk je dat in de kleedkamer en dan weet je dat dat gaat gebeuren ook’’, zei Marco Postma.

De Leeuwarder had in de finale-serie niet de topvorm die hij zich vast gewenst had, maar kon toch wel weer belangrijk zijn voor zijn team. Net als eigenlijk elke andere speler. Want het was aan de passie, inzet en de specifieke kwaliteiten van ieder individu te danken dat na de winst in de bekerfinale en het veroveren van de landstitel ook de BeNe-League winnend werd afgesloten.

Na een flitsend begin kwam UNIS Flyers tien minuten onder een ferme druk te staan. Sjoerd Idzenga gaf echter geen krimp. De goalie, met Pippo Limnell Finocchiaro de uitblinker in de finale, zorgde er met een handvol big safes voor dat UNIS Flyers niet op een op dat moment terechte achterstand kwam te staan.

Vervolgens sloegen de mannen van Mike Nason keihard toe. Tony Demelinne bediende Adam Bezak met een schitterende pass. De Slowaak, misschien wel de meest getalenteerde ijshockeyer uit de BeNe-League, liet doelman Fabian Schotel kansloos. Dat was de Hagenees vier seconden voor het einde van het eerste part ook toen Kevin Nijland in powerplay de 2-0 intikte.

Na iets meer dan twee minuten spelen in de tweede periode besliste uitgerekend Tony Demelinne de finaleserie. Hij schoot in ‘zijn’ stad de 3-0 in een dubbele powerplay op het bord. Omdat Marco Postma na een tegentreffer van Thomas Roosendaal voor 4-1 zorgde, was het echt game-over.

De derde periode was een formaliteit. Den Haag was geslagen en berustte in de nederlaag. Na nog twintig plichtmatige ijshockeyminuten kon het feest in het Heerenveense kamp losbarsten. Een schitterend seizoen, met drie hoofdprijzen, werd op gepaste wijze met de vele meegereisde fans in stijl afgesloten.

,,Vooruitkijken doe ik over een paar dagen wel’’, zei Mike Nason. Al wist hij nog wel iets te bedenken om volgend seizoen nog succesvoller te zijn. ,,De Ron Berteling-schaal winnen.’’

Hij doelde daarmee op zo ongeveer het enige smetje van het zojuist beëindigde seizoen 2016-’17. De 4-3 nederlaag in en tegen Geleen om die schaal in de allereerste wedstrijd van het seizoen. Al moest Nason ook weer even denken aan zijn profetische woorden van destijds: ,,Deze nederlaag kan ook wel eens de wake up-call voor de rest van dit seizoen zijn.’’ Met drie prijzen als eindresultaat. Voor wie er bij was, hulde! Voor wie er niet bij was…… tot volgend seizoen!!