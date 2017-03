Politie houdt bedrijfsinbrekers aan

HEEG: De politie hield in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen en een vrouw aan die ervan verdacht worden een inbraak te hebben gepleegd in een bedrijf aan It Butlan.

Nadat het inbraakalarm van het bedrijf afging constateerde de gealarmeerde politie dat een toegangsdeur opengebroken was. Er werd niemand meer bij het pand aangetroffen. De ondertussen ook ter plaatse verschenen oplettende eigenaar had op de weg naar zijn bedrijf het kenteken van een passerende auto genoteerd.

Toen het kenteken van de betreffende auto in de ANPR werd gezet werd deze kort hierna in Lelystad door de politie gesignaleerd en gecontroleerd. In de auto werd een uit het bedrijf in Heeg ontvreemde acculader aangetroffen. Het trio, een man van 27 uit Nieuwegein, een man van 33 uit Geldrop en een vrouw van 26 jaar uit Bladel, werd hierna aangehouden en ingesloten. Omdat er enkele dagen voor deze inbraak ook in dit bedrijf ingebroken werd zal de politie de verdachten ook hierover aan de tand voelen.

ADVERTENTIE: Klik hier voor meer informatie SINIZON raamdecoratie