Woensdag 5 april lezing over Le Roy-tuinen Heerenveen

HEERENVEEN: Op woensdagmiddag 5 april 2017 om 14.30 uur zal Peter Wouda van Stichting Tijd, een lezing houden in Trinitas.

Hij zal vertellen over de geschiedenis en de werkzaamheden aan de Le Roy tuinen aan de Europalaan, Kennedylaan in Heerenveen en de Ecokathedraal in Mildam.

De tuinen, beter bekend onder de naam ‘Wilde tuinen’, is eind jaren zestig naar de filosofie van Louis Le Roy in samenwerking met de gemeente Heerenveen aangelegd.

Louis werkte veel met restmateriaal van stratenmakers en bouwde stapelmuren, zonder gebruik van cement. Dit moest een uitgangssituatie bieden voor de natuur om het weer te begroeien.

Het ging Le Roy veel meer om het proces dan om het resultaat. Mens en natuur moeten langdurig een groot complexiteit ontwikkelen. Dat proces vergt lange tijd. Daarom is de Stichting Tijd opgericht om het bouwen en het uitdragen van zijn ideeën na zijn dood voort te zetten.