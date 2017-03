Burgemeester peilt meningen inwoners over komst Van der Valk hotel

HEERENVEEN: Op woensdag 29 maart ontvangt burgemeester Tjeerd van der Zwan inwoners in een ‘pop-up restaurant’ bij voetbalvereniging VV Heerenveen (Oranje Nassaulaan 21). Dit tijdelijke ‘restaurant’ is een initiatief van de gemeente om de meningen van inwoners te peilen over de mogelijke komst van een Van der Valk hotel in Heerenveen.

Meningen in kaart brengen

Het Van der Valk-concern heeft serieuze interesse om een hotel te bouwen nabij de afslag Oranjewoud/A32. De gemeente wil eerst weten wat inwoners en ondernemers van deze plannen vinden. De gemeente zet de meningen van ondernemers op een rij in een bijeenkomst (1 maart) en gesprekken.

Inwoners zijn de komende weken welkom in het tijdelijke ‘restaurant’. Onder het genot van een ‘bakkie moes’ kunnen bezoekers vragen stellen en hun mening geven. Op woensdag 29 maart is burgermeester Van der Zwan de gastheer van het ‘restaurant’. Inwoners kunnen dan aan hem laten weten hoe ze tegen de plannen aankijken. Van der Zwan opent om 13.00 uur officieel de deuren van het ‘pop-up restaurant’.



Inwoners welkom in restaurant en op Argu.co

Van 29 maart tot en met 12 april is het pop-up restaurant te vinden op twee achtereenvolgende locaties in Heerenveen. Inwoners kunnen hier tijdens openingstijden binnenlopen. Op bepaalde tijdstippen is er een gastheer of -vrouw vanuit de gemeente aanwezig. De exacte locaties en openingstijden staan op www.heerenveen.nl/vandervalk. Inwoners die op een tijdstip komen waarop geen gastvrouw- of heer aanwezig is, kunnen een reactie achterlaten op een kaartje of op het krijtbord in het ‘restaurant’. Daarnaast kunnen inwoners meepraten en discussiëren op www.argu.co/heerenveen.

Zorgvuldige afweging

Door de belangen en meningen van inwoners en ondernemers in beeld te brengen kunnen het college en de gemeenteraad een zorgvuldige afweging maken: gaat het plan van tafel of kan de ontwikkeling van start gaan?