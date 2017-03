Er wordt weer (FOTO) les gegeven in de Ambachtsschool!

HEERENVEEN: Het mooie weer komt er aan en een goed excuus om uw mooie camera eens af te stoffen en een fotocursus te gaan volgen. In zeven lessen wordt u bekend gemaakt met de basisbeginselen van de fotografie. De cursus start in April en de theorielessen zijn ‘s avonds en de praktijklessen zijn op zaterdagochtend. Bij voldoende aanmeldingen wordt er ook een tweede groep opgestart omdat we met kleine groepen werken van 6 tot 8 curisten.

Er zijn vijf theorielessen en twee praktijklessen. Tijdens die praktijklessen gaan we de drukte opzoeken van de winkels en de mensen. En we gaan de rust opzoeken van de natuur in het prachtige Oranjewoud. We kunnen dan mooi alle instellingen en mogelijkheden van de camera testen en benutten. Tijdens de theorielessen worden de sluitertijd, diafragma, iso, witbalans, lenskeuze, scherptediepte behandeld en een stukje beeldbewerking en –verwerking.

De cursus wordt gegeven door de bekende fotograaf Simon van der Woude die al meer dan twintig jaar werkzaam is al zelfstandige fotograaf en graag vanuit de praktijk werkt.

Heeft u ook zin om in een kleine groep meer te leren over fotografie? Meld u dan nu aan via een mailtje naar: info@simonvanderwoude.nl of bel met: 0625502564 voor meer informatie.