MTB tocht Oosterstreek een succes!

OOSTERSTREEK: Na maanden voorbereiding is vandaag de mountainbiketocht in Oosterstreek verreden voor het goede doel KWF. Paul, Simone, Sten en Finn Hoek gaan op 1 juni de Alpe d’Huez beklimmen tijdens de Alpe d’HuZes. Samen met het team Centrum Leven met Kanker wordt er door alle teamleden zoveel mogelijk geld ingezameld door verschillende acties.

Samen met Sten en Finn Hoek is het startschot gegeven door Jack Jongebloed, wethouder van Weststellingwerf en tevens “oud” Alpe d’HuZesser . Na mooie woorden van zijn kant zijn de deelnemers vertrokken voor een tocht door Weststellingwerf en door de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. De 191 deelnemers konden kiezen voor een rit van 30 km of 50 km. De tocht ging vooral over onverharde paden waardoor het voor de meesten een verrassende tocht werd. Onderweg was er voor de deelnemers een versnapering bij de Koloniehof en de Eikenhof bij Trajectum. Na afloop was er voor de deelnemers een heerlijke kop soep + een krentenbol in het Café Dorpshuis waar nog even gezellig nagekletst kon worden.

De commissie bestaande uit Berend Slot, Jannes Prikken, Jan en Alie Luchtmeijer, Sten Hoek, Paul Hoek en Simone Luchtmeijer zijn zeer tevreden met het behaalde bedrag van €1690.- voor het KWF. Naast deze commissie waren er op de dag zelf vele vrijwilligers op de been die de tocht mede mogelijk hebben gemaakt.

Foto Henk Diever