Waylon en Di- Rect hoofdacts op het Expansiefestival dat van 7 tot en met 11 september 2017 in Jubbega wordt gehouden.

Op donderdag 7 september openen Waylon en Di- Rect, samen met de nieuwe Nederlandse topband Rondé, de 12e editie van het festival. Op programma van het vijfdaagse festival staan verder optredens van o.a Pappi di Grazzi, Vangrail, Bökkers, Boulevard, Jannes, The Wetnecks en de Høksons

Het Expansiefestival kent elke dag een ander thema. Zo is er op vrijdag 8 september “Das Bierfest” met o.a. optredens van de Palmiger Spatzen, Die Tolle Leute en DJ Timmie Tirol, op zaterdag het “Nei Simmerfestival ”en op zondag “Rocky Farmers”. Het Expansiefestival sluit op maandag 11 september af met “Expansie Nostalgia” met tributebands van CCR, Doe Maar, ABBA, Bruce Springsteen en een exclusief optreden van Green Apple. De Friese band die in de jaren zeventig veel furore maakte.

De prijs van een passepartout voor het hele festival, inclusief het dagprogramma, is in de voorverkoop € 50.00. De prijs voor en kaartje voor de openingsavond met optredens van Waylon, Rondé, Di-Rect en Boulevard is € 35,00. Ticketverkoop alleen via www.expansiefestival.nl.