Wedstrijdverslag Twente – Quick Stick 1 – 5

Quick Stick speelde in het zonnig Hengelo tegen Twente. Na een vroege 1-0 achterstand draaide Quick Stick de wedstrijd om en won zo met 1-5.

Quick Stick begon aanvallend aan de wedstrijd en kreeg al snel een eerste strafcorner, die niet benut werd. Niet lang daarna, in de vierde minuut van de wedstrijd, was het Twente dat haar eerste kans gelijk benutte. Uit de rebound werd de bal in het doel gepusht. Quick Stick had het daarna even moeilijk, maar wist in de tweeëntwintigste minuut wel de gelijkmaker te maken. Een lange bal die de cirkel in werd geslagen, werd door Marije van den Bosch van richting veranderd en belandde vervolgens in het Twentse doel. Daarna ging het snel en zorgden Eline van den Bosch en Anne-Marte Brink in de 24ste en 27ste minuut via doelpunten na mooie individuele acties voor een 3-1 ruststand.

In de tweede helft speelde het duel zich vooral af op het middenveld waar harde duels werden uitgevochten. Quick Stick kreeg wel de beste kansen. Zo kon Lisan ten Berge​ twee keer vrij uithalen vanaf de rand van de cirkel, maar beide pogingen gingen net naast. Het duurde tot de 29ste minuut tot er weer gescoord werd. Anne-Marte Brink gaf de bal goed mee aan Eline van den Bosch, die de bal vervolgens snoeihard in het dak van het doel sloeg. Niet veel later was ook de 1-5 een feit toen Annelies Krom haar eerste doelpunt voor Quick Stick bij de tweede paal binnen pushte.

Door deze overwinning stijgt Quick Stick twee plaatsen en staat het nu op de zesde plaats in de competitie. Volgende week wil de ploeg de goede reeks voortzetten als het thuis speelt tegen nummer vier Ares uit Apeldoorn.