Wethouder Broekhuizen ondertekent Bomenverdrag Boomfeestdag 2017

HEERENVEEN: 23 maart was voor Heerenveen alweer de 30ste keer om actief deel te nemen aan de Boomfeestdag. Deze keer hebben kinderen van de Christelijke basisschool De Spoorwijzer in Heerenveen met veel enthousiasme 27 bomen geplant aan de nabijgelegen Roede in de wijk Nijehaske.

Wethouder Broekhuizen deed de aftrap waarna de kinderen geholpen hebben om de bomen te planten. “Dit is altijd een leuke actie; samen met de leerlingen in de natuur bezig zijn. Het is ook goed om ze te leren dat er soms drastisch gesnoeid wordt of zelfs gekapt als bomen ziek zijn. Des te mooier om het daarna weer aan te planten.”

Langs de Roede Donderdag 23 maart heeft wethouder Hans Broekhuizen samen met de kinderen en medewerkers van het wijkteam de 27 nieuwe bomen geplant. Door de ziekte in de essen moesten er bomen gekapt langs de Roede in Nijehaske.

Er zijn verschillende soorten geplant om de biodiversiteit te vergroten en de kans op uitval door ziekte te beperken. Zo staan er eiken, iepen, moerascipressen, esdoorns, berken en een wilg.

60 jaar Boomfeestdag Op dezelfde dag heeft de wethouder een intentieverklaring, het Bomenverdrag, ondertekend en daarmee aangegeven te streven dat elke kind tijdens de basisschooltijd een boom plant. Zo leren kinderen het belang en de waarde van bomen en struiken en het draagt bij aan de gemeentelijke Klimaatdoelen.

De Stichting Boomfeestdag bestaat dit jaar 60 jaar en in het kader van dat jubileum vragen ze alle gemeenten een intentieverklaring, het Bomenverdrag, te ondertekenen. De Stichting heeft alle deelnemende gemeenten bekend gemaakt tijdens de nationale viering Boomfeestdag in Maastricht.

Groene projecten De gemeente Heerenveen staat helemaal achter deze intentie en doet daarom graag mee aan deze actie. De gemeente wil nog meer de basisschoolleerlingen betrekken bij natuurprojecten. Dus niet alleen bij het planten van bomen of beperken tot Boomfeestdag, maar ook bij andere projecten met groen, bomen, natuur en landschap. En ook op andere momenten in het jaar. Denk dan bijvoorbeeld aan het inzaaien van bijenvelden of bij groenaanplant in de wijken.