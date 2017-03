150 nieuwe bomen aan de Aengwirderweg

TJALLEBERD: Decennia lang zijn er bomen gekapt langs de Aengwirderweg in Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot. Op een aantal plaatsen zijn daarvoor nieuwe jonge Essen geplant, maar er zijn nog vele lege plekken waar nog geen nieuwe bomen zijn gekomen. Nu de Essentaksterfte om zich heen slaat komt plaatselijk Belang Aengwirden met een herstelplan, in samenwerking met de gemeente Heerenveen. Plaatselijk Belang heeft een bedrijf uit Wageningen benaderd om dit te onderzoeken. Dit bedrijf is gespecialiseerd is in het planten van bomen binnen de stedelijke/bebouwde omgeving.

Krijgt u nu ook een boom voor huis? En is uw interesse gewekt? Kijk dan op de gedetailleerde kaart op de site van www.geoforest.nl/actueel

Voor meer informatie bent u van harte welkom op de informatieavond die belegd is door Plaatselijk Belang. De aanvang is 20.00 uur in café de Streek in Tjalleberd op donderdag 30 maart.