Concept Dekkingsplan 2.0 voor Brandweer Fryslân

FRYSLAN: Tot 2014 organiseerde elke gemeente in Fryslân haar eigen brandweerzorg. Met de regionalisering heeft Brandweer Fryslân, onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân, op 1 januari 2014 alles overgenomen: de bevlogen collega’s, specialismen, kazernes en het materieel. De organisatie van de brandweerzorg ging zo van meerdere Friese Brandweerkorpsen naar één brandweerregio.



Van historisch naar beredeneerd

In het Dekkingsplan 2.0 is het uitgangspunt dat alle brandweermensen (bestaand uit beroeps en vrijwilligers), de kazernes en het materieel zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In dit dekkingsplan staat waar kazernes het beste kunnen staan, welk materieel waar aanwezig moet zijn en hoeveel mensen beschikbaar moeten zijn in relatie tot de risico’s. We ontwikkelen ons op die manier van een historisch gegroeide naar een beredeneerde organisatie.

Optimalisatie

Bij de optimalisatie van de brandweerzorg in de provincie Fryslân wordt gekeken naar brandrisico’s, maar ook naar andere incidenten. Denk hierbij aan verkeersongevallen, ongevallen op, nabij en in het water, of incidenten met gevaarlijke stoffen. Het materieel wordt zo over de provincie verdeeld, dat er overal snel hulp geboden kan worden. Een drukke binnenstad stelt uiteraard andere eisen dan een groot en waterrijk gebied. Daar waar veel mensen zijn of waar het risico groot is, zoals bij een ziekenhuis, moet de brandweer snel ter plaatse zijn.

Toekomstbestendig

Door goed te kijken naar de risico’s, is de behoefte aan brandweerzorg in de provincie zorgvuldig in kaart gebracht. Met dit dekkingsplan als uitgangspunt bieden we met meer dan 1200 betrokken en gepassioneerde brandweerlieden, zowel beroeps als vrijwilligers, duurzaam en optimaal hulp waar dat nodig is. En dát blijft de basis, voor nu en in de toekomst. Dat Brandweer Fryslân zich, 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag, inzet voor een veilig Fryslân.