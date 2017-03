HIP-expositie over historie kruideniers in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: ‘Van grutter tot groter’. Dat is de titel van de nieuwe expositie in het Historisch Informatiepunt (HIP) op de eerste verdieping van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen.

Aan de hand van foto’s en voorwerpen geeft deze tentoonstelling een beeld van de geschiedenis van de kruideniers uit het centrum van Heerenveen. Het betreft zowel kleine als grote grutters, van J. Zijlstra Hzn. (koloniale waren en comestibles) aan de Vleesmarkt tot De Gruyter aan de Dracht. Een feest van herkenning voor de (iets) ouderen onder ons.

Tot en met zaterdag 1 juli is deze expositie te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

De samenstelling van de tentoonstelling ‘Van grutter tot groter’ was in handen van vrijwilligers van de Werkgroep Oud Heerenveen.