Start lokale campagne: wanneer belt u 112?

FRYSLAN: De gemeente Weststellingwerf wil meer bekendheid geven aan wanneer met het landelijke alarmnummer 112 mag worden gebeld. Daarom gaat deze week de 112-campagne van start. Doel is dat burgers vaker gaan bellen wanneer mensenlevens in gevaar zijn of wanneer zij getuige zijn van een misdrijf. Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) kunnen dan sneller in actie komen. De hulpdiensten steunen de 112-campagne.

De gemeente Weststellingwerf constateert dat vooral bij misdrijven als woninginbraken achteraf blijkt dat de buren wel wat gezien of gehoord hebben, maar geen alarm hebben geslagen. Hierdoor is de pakkans van de dader een stuk kleiner. Natuurlijk is het belangrijk dat inwoners alleen met 112 bellen wanneer elke seconde telt. Maar dat geldt ook voor verdachte situaties.

Om inwoners meer bewust te maken van wanneer je het (gratis) landelijke alarmnummer 112 mag bellen, geeft burgemeester Van Klaveren op donderdag 30 maart 2017 de aftrap voor de lokale 112campagne. Vanuit het dorpshuis in De Hoeve gaan een aantal groepen met de burgemeester en medewerkers van de politie, brandweer en ambulance in een aantal straten in De Hoeve huis aan huis magneten en flyers rondbrengen.

Speciaal voor de lokale 112-campagne zijn magneten gedrukt met de tekst “Bel 112 als elke seconde telt: bij heterdaad, spoed en verdachte situaties”. Mensen kunnen de magneet in huis ophangen (op bijvoorbeeld de koelkast). De bijbehorende flyer geeft meer tekst en uitleg over wanneer 112 gebeld kan worden.

De andere straten in De Hoeve zullen de magneet en flyer per post ontvangen. Inwoners van Weststellingwerf die geïnteresseerd zijn in de de magneet kunnen deze ophalen bij de receptie van het gemeentehuis in Wolvega. De magneten en flyers zullen ook worden ingezet bij bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten van whatsapp buurtpreventie en bij activiteiten rondom de Week van de Veiligheid.