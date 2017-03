Voorjaarswandeling Noordwolde Bruist ontvangen met enthousiasme.

NOORDWOLDE: In vervolg op de Winterwandeling organiseerde Noordwolde Bruist zondag de Voorjaarswandeling: dit keer was er de keuze tussen 5, 15 of 20 kilometer; een aantrekkelijke wandeling voor de recreant, maar ook voor de getrainde loper, eventueel ter voorbereiding op de Kuiertocht!

Het weer was prachtig en in alle vroegte ging Jan Ophof op weg om de door hem uitgedachte routes uit te zetten.

Bij de inschrijving melden zich direct om half negen al de eerste wandelaars. Die gingen dan ook voor de 20 kilometer en wilden om 12 uur weer terug zijn, en we kunnen melden dat dat gelukt is!

Start en finish waren wederom vanaf het terrein van vakantiepark ” Bosmeer” gelegen aan de Elsweg nr 5 , te Noordwolde (Fr). Voor elke deelnemer was er een gratis flesje water, met de complimenten van de Stichting Noordwolde Bruist.

De routes liepen allemaal weer door de mooie omgeving van Noordwolde en deels door Drenthe, met voor de langere afstanden een rustpunt ongeveer halverwege, met bankjes en stoelen in het zonnetje om even uit te rusten. Tegen een kleine vergoeding konden koffie, thee en versnaperingen worden gekocht, alsmede broodjes knakworst of kaas. Ook stonden er bakjes met paaseitjes, deze kleine attentie viel zeer in de smaak bij de deelnemers!

Om ongeveer half drie was de laatste deelnemer terug op het park en kon er nog even nagenoten worden met een drankje of een hapje. Hoewel het aantal deelnemers wat tegenviel kregen we louter enthousiaste geluiden over de route en de organisatie, zeker voor herhaling vatbaar!

Wil jij dit de volgende keer niet missen, schrijf je dan in op de site van Noordwolde Bruist of stuur een mailtje met vermelding mailing wandeling, dan ben jij er bij! www.noordwoldebruist.nl

Foto Henk Diever