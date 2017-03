Burgemeester peilt meningen inwoners in ‘pop-up restaurant’

HEERENVEEN: Vandaag heeft burgemeester Tjeerd van der Zwan het ‘pop-up restaurant’ geopend bij voetbalvereniging VV Heerenveen. Dit tijdelijke ‘restaurant’ is een initiatief van de gemeente om de meningen van inwoners te peilen over de mogelijke komst van een Van der Valk hotel in Heerenveen. Burgemeester Tjeerd van der Zwan was deze middag zelf de eerste gastheer van het ‘restaurant’ en sprak met de eerste bezoekers.

Het Van der Valk-concern heeft serieuze interesse in de bouw van een hotel nabij de afslag Oranjewoud/A32. De gemeente wil, voordat zij een beslissing neemt, weten wat inwoners en ondernemers van deze plannen vinden. De gemeente vroeg naar de meningen van ondernemers tijdens een bijeenkomst (1 maart) en in persoonlijke gesprekken. “Nu is het de beurt aan inwoners,” zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan. “Wij heten hen de komende tijd graag welkom in het tijdelijke ‘restaurant’. Iedereen kan zijn of haar mening achterlaten en op een aantal momenten met ons in gesprek onder het genot van een ‘bakkie moes’.”

Meningen in kaart brengen

Tijdens deze openingsmiddag maakten inwoners van de gelegenheid gebruik om burgemeester Van der Zwan te laten weten hoe zij tegen de plannen aankijken. De meningen varieerden van “een Van der Valkhotel zorgt voor nog meer verkeersdrukte” tot “zo’n hotel brengt nieuwe klanten en levendigheid naar Heerenveen”.



Inwoners welkom in restaurant en op Argu.co

Van 29 maart tot en met 2 april is het pop-up restaurant te vinden bij voetbalvereniging VV Heerenveen (Oranje Nassaulaan 21). Van 4 tot en met 7 april verhuist het restaurant naar MFA De Spil Skoatterwâld (Schoterplein 49). Op beide locaties kunnen inwoners tijdens openingstijden binnenlopen. Op bepaalde tijdstippen is er een gastheer of -vrouw vanuit de gemeente aanwezig. De exacte locaties en openingstijden staan op www.heerenveen.nl/vandervalk. Inwoners die op een tijdstip komen waarop geen gastvrouw- of heer aanwezig is, kunnen een reactie achterlaten op een kaartje of op het krijtbord in het ‘restaurant’. Meepraten en discussiëren kan ook op www.argu.co/heerenveen.

Zorgvuldige afweging

Door de belangen en meningen van inwoners en ondernemers in beeld te brengen kunnen het college en de gemeenteraad deze zomer een zorgvuldige afweging maken: gaat het plan van tafel of kan de ontwikkeling van start gaan?