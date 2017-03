HEERENVEEN: Dinsdag 28 maart is een bushokje aan de Vogelwijk met een luchtdrukpistool beschoten. Het voorval vond plaats rond 20.25 uur. De politie is op zoek naar een blanke jongen met blauwe jas tot over de heupen.

De jongeman fietste weg via de Uilevlucht. Ondanks een melding van een snelle getuige kon de politie de jongen nog niet aanhouden.