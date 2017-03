Ook in 2016 daling Koninklijke Onderscheidingen in Fryslân

FRYSLAN: Het aantal Koninklijke Onderscheidingen dat in Fryslân is uitgereikt is vorig jaar opnieuw gedaald. In totaal zijn er in 2016 131 lintjes uitgereikt, zowel bij de lintjesregen voor Koningsdag als op andere momenten in het jaar. Een jaar eerder was dit nog 140.

Het is het derde jaar op rij dat het aantal lintjes in Fryslân daalt. Een oorzaak hiervan is niet te geven. Het aantal vrouwen dat vorig jaar een lintje kreeg (47), is wel meer dan in 2015 (44). Het aantal mannen is met 84 sinds 2013 (176) meer dan gehalveerd.

De hoogste onderscheiding die vorig jaar is uitgereikt is Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tweemaal (aan de advocatengebroeders Anker). Er waren 17 Ridders in de Orde van Oranje-Nassau en 112 maal een lintje voor Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De meeste lintjes zijn uitgereikt ter ere van Koningsdag: 92 van de 131.

Schiermonnikoog is de enige Friese gemeente waar vorig jaar niemand een Koninklijke Onderscheiding kreeg.