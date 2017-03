Royal A-ware breidt kaasspecialiteitenlijn kaasmakerij Heerenveen uit

HEERENVEEN: Royal A-ware breidt de capaciteit van de kaasspecialiteitenlijn in haar kaasmakerij uit om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende vraag van nationale en internationale klanten naar premium speciaalkazen. Met het oog op de uitbreiding van de kaasspecialiteitenlijn zoekt Royal A-ware nieuwe melkveehouders. Er is ruimte voor zo’n 100 miljoen kilogram melk extra.

Groeiende vraag naar premium speciaalkazen

Royal A-ware stelt de vraag van haar klanten centraal. Dat betekent dat zij op basis van de wensen van klanten de keten organiseert en dus alleen kaas maakt waar klanten om vragen. “Dat we binnen twee jaar na de opstart van onze kaasmakerij de kaasspecialiteitenlijn al uitbreiden had ik een paar jaar geleden niet verwacht.” aldus COO Klaas de Jong. “We kunnen deze stap nu al zetten omdat de vraag van onze klanten naar premium Hollandse kazen en kaasspecialiteiten groeit. Niet alleen in Nederland en Europa, maar ook daarbuiten.”

Bij de bouw van de kaasmakerij is destijds natuurlijk al rekening gehouden met de mogelijkheid om de productiecapaciteit uit te breiden. De kaasspecialiteitenlijn wordt zo ingericht dat veel verschillende recepturen en vormen kunnen worden gemaakt. “Ook bereiden we ons voor zodat we verschillende melkstromen kunnen verwerken om in te spelen op een groeiende behoefte naar differentiatie bij onze klanten.” aldus de Jong. Naar verwachting wordt de kaasspecialiteitenlijn eind 2018 in gebruik genomen. De komende anderhalf jaar hebben de kaasmakers nodig om de benodigde apparatuur te ontwikkelen en te integreren in de kaasmakerij.

Melkveehouders welkom

De groep melkveehouders waar Royal A-ware rechtstreeks mee samenwerkt groeit. Evenals de hoeveelheid melk die zij levert. Door de uitbreiding van de kaasspecialiteitenlijn ontstaat opnieuw ruimte voor melkveehouders die rechtstreeks aan Royal A-ware melk leveren. Daarom gaat Royal A-ware op zoek naar zo’n 100 miljoen liter extra melk. Royal A-ware brengt de melk van haar melkveehouders wereldwijd tot waarde via hoogwaardige kaas, yoghurt en dagverse zuivel.

Royal A-ware zoekt samenwerking met melkveehouders uit de vijf Noordelijke provincies die gangbare-, weide- of biologische melk leveren. Deze melkveehouders wonen bij voorkeur in de buurt van de kaasmakerij in Heerenveen of yoghurtfabriek in Coevorden. Melkveehouders rond Meppel, Almelo en de Noordoostpolder zijn ook welkom. Royal A-ware biedt melkveehouders een correcte melkprijs met daarbovenop een kwantumtoeslag, kwaliteitstoeslag, duurzaamheidspremie en weidepremie. “Wij gaan graag in gesprek met melkveehouders om door te praten over de mogelijkheden van het leveren van melk aan onze fabrieken.” Aldus Koen Veldman, Manager Veehouderijzaken. Meer informatie over samenwerken met Royal A-ware staat op www.royal-aware.com.