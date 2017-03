Expositie WOLK in Museum Heerenveen

HEERENVEEN: Van 2 tot en met 29 april is werk van Aebele Trijsburg in de Pronkkeamer van Museum Heerenveen te zien. Uitzonderlijk aan deze tentoonstelling is de combinatie van korte verhalen met schilderijen en foto’s. Dit concept is vooral verrassend doordat de beelden en de verhalen zo bij elkaar zijn gezocht dat het ene het ander niet illustreert of uitlegt, maar zodat nieuwe associaties en vragen ontstaan. De overvloed aan raadsels, de verscheidenheid aan beelden, de eigenaardige verhalen en de humoristische combinaties maken deze expositie tot een bijzondere ervaring.

De expositie WOLK is gratis te bezoeken. Adres: Minckelersstraat 11.

Openingstijden: di t/m vr. 10 – 17 uur, za en zo 13 – 17 uur. De opening vindt plaats op 8 april om 15:00 uur.

Flyers zijn te vinden bij het Posthuis Theater, bij Museum Heerenveen, Museum Belvédère en de bibliotheek Heerenveen.

Aebele Trijsburg (1991, Lochem) volgde zijn kunstopleiding aan Academie Minerva in Groningen en de Hochschule für Bildende Künste in Dresden.

Zijn werk was o.a. te zien in Museum Belvédère, bij de Ongekend Jong Talent Show in Amsterdam, bij Melklokaal in Heerenveen en bij Cube Gallery in Gorssel. Aebele Trijsburg woont en werkt in Heerenveen.

Alle gegevens nog eens op een rijtje:

locatie – Pronkkeamer Museum Heerenveen

adres – Minckelersstraat 11 Heerenveen

entree – gratis

duur van de expo – 2 t/m 29 april

opening – 8 april 15:00 uur

openingstijden – di t/m vr 10:00 – 17:00

za en zo 13:00 – 17:00 info – www.aebele.com en www.heerenveenmuseum.nl