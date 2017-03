Membra Jesu Nostri: mooi en compact alternatief voor Matthäus-Passion

Op woensdag 12 april voert Hortus Vocalis ‘Membra Jesu Nostri’ uit van componist Dietrich Buxtehude in de Katholieke kerk te Heerenveen. Hortus Vocalis is het kernkoor van Collegium Vocale Fryslân en staat onder leiding van Gerben van der Veen. Barokorkest Florilegium Musicum begeleidt het koor bij het concert.

In de aanloop naar Pasen worden er vaak en veel Matthäus-Passionen uitgevoerd. Maar daardoor raken andere, evengoed prachtige passiestukken, soms wat ‘uit de gratie’. Hortus Vocalis heeft daarom bewust de keuze gemaakt voor ‘Membra Jesu Nostri’ van Buxtehude.

‘Membra Jesu Nostri’ bevat zeven cantates die gebaseerd zijn op de middeleeuwse cyclus ‘Salvi mundi salutare’. Het is een evenwichtige compositie met gloedvolle mystieke beschouwingen over de ledematen van het gekruisigde lichaam van Christus: de voeten, knieën, handen, zijde, borst, het hart en het hoofd.

Dietrich Buxtehude gebruikte voor zijn compositie gedichten van de cisterciënzer Arnulf van Leuven en combineerde die telkens met citaten uit het Oude Testament. Die bijbelse teksten staan zowel aan het begin als aan het einde van een cantate. Zo begint ´Ad Pectus’ (bij zijn voeten) met een citaat uit Nahum: ”Zie over de bergen komen de voeten van de boodschapper, die de vrede aankondigt.“ Tussen de bijbelteksten plaatste Buxtehude poëtische, lyrische aria’s voor solisten. Op die manier ontstond de ‘concerto-aria cantate’, een type cantate dat rond 1680 erg in zwang was.

Vocaal ensemble Hortus Vocalis bestaat uit gevorderde zangers. In de voorbereiding op dit concert kregen de koorleden twee workshops om het beste uit hun zangkunst te halen. Heleen Koele, sopraan bij het Nederlands Kamerkoor, was hun zangdocent.

‘Membra Jesu Nostri’ is prachtige passiemuziek met poëtische teksten die ontroeren en tot de verbeelding spreken. Hortus Vocalis wordt bij de uitvoering begeleid door barokorkest ‘Florilegium Musicum’ dat authentieke instrumenten bespeelt.

Dit concert is een mooi en compact alternatief voor een Matthäus-Passion!

Membra Jesu Nostri

Vocaal Ensemble Hortus Vocalis

Dirigent – Gerben van der Veen

Barokorkest – Florilegium Musicum

Wo. 12 april – 20.00 uur | RK kerk Heerenveen

Kaarten € 12,- in voorverkoop via collegiumvocalefryslan.frl; aan de zaal € 15,-

(dit concert wordt ook in Heeg uitgevoerd op 11 april)