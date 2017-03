Mooie resultaten keuring voor De Gelder uit Tijnje

TIJNJE: Op de jaarlijkse cumlaude kaaskeuring welke werd gehouden in het westen van het land scoorde de kazen van kaasboerderij ‘de Gelder’ mooie punten. De jong belegen kaas haalde de score van 94 punten de friese nagel kaas kreeg 93 punten van de maximale 100. Beide kazen werden bekroond met het predikaat Goud. De Tynjetaler had het iets moeilijker tussen al deze goudse kazen maar haalde toch nog 92 punten, dit was goed voor zilver.

Bij ‘de Gelder’ zijn ze ontzettend blij met deze uitslag. Afgelopen winter werd er een nieuwe kaasmakerij in gebruikt genomen, dan is het altijd spannend of er wel weer de zelfde kwaliteit kaas kan worden gemaakt. Met deze uitslagen is dan ook weer bevestigd dat kaasboederij ‘de Gelder’ nog steeds kwaliteit kaas maakt.