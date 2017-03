Piet Bakkerschool uit Sneek wint Nationale Onderwijsprijs

SNEEK: De Piet Bakkerschool uit Sneek heeft de Nationale Onderwijsprijs gewonnen. De prijs werd op 29 maart in het World Trade Center te Rotterdam uitgereikt door Marjan Hammersma, de secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De school won de prijs voor het project Leren, Werken, Reizen! De school ontvangt een trofee en een geldbedrag van € 7.000.

De Piet Bakkerschool is een school voor zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen (4-20 jaar). Men wil voor alle leerlingen optimale kansen scheppen. Door de invoering van de participatiewet moeten meer leerlingen uit het speciaal onderwijs een betaalde baan zien te krijgen. Dit vraagt om een verandering van het onderwijsaanbod.

Leren, Werken, Reizen

In kleine groepjes zijn de leerlingen gedurende drie dagen in de week aan het leren en werken binnen o.a. supermarkt, transportbedrijf, dorpshuis, bouwbedrijf of drukkerij, vanuit school begeleid door een leerkracht of een onderwijsassistent. Zij zorgen ervoor dat op de leerwerkplek de theorie volgens de leerlijnen wordt gegeven en in de praktijk wordt toegepast. Leerlingen drinken koffie en lunchen samen met de medewerkers van het bedrijf waardoor sociale vaardigheden geoefend worden, Vervoersbedrijf Arriva heeft een ‘voor elkaarpas’ ontwikkeld speciaal voor deze doelgroep. Met behulp van deze pas leren leerlingen zelfstandig reizen naar hun werk.

Onderwijsprijs

Op 20 januari 2017 heeft de Piet Bakkerschool zowel de provinciale juryprijs als de publieksprijs van de provinciale voorronde gewonnen. Hiermee nomineerden zij zich, samen met 23 andere regionale winnaars, voor de landelijke finale van de Nationale Onderwijsprijs 2015-2017. Er hebben in totaal ruim 250 scholen deelgenomen met een project uit de eigen onderwijspraktijk. De prijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen. De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP). Meer informatie over de onderwijsprijs is te vinden op: http://www.onderwijsprijs.nl/