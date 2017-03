Schaapherders Wylde Weide en De Groene Oase samen verder

LEEUWARDEN: Eind 2016 is een gunningsprocedure opgestart voor natuurlijke begrazing in en rond de Groene Ster bij Leeuwarden. Het bedrijf Wylde Weide Landschapsbeheer kreeg deze opdracht begin dit jaar gegund. De afgelopen jaren voerde het bedrijf De Groene Oase de begrazing in dit gebied uit. De afgelopen periode hebben, mede na bespreking van de aanbesteding binnen de gemeenteraad, gesprekken plaatsgevonden tussen herders en gemeente.

Het resultaat is dat de bedrijven afspraken hebben gemaakt om samen te werken als aannemer en onderaannemer. Zodoende zet Sam Westra zijn werk in de Groene Ster en Cammingaburen de komende jaren voort. Westra begint met ingang van vrijdag 31 maart weer met zijn begrazingswerk met de kudde.