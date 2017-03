Museumweek in Natuurmuseum Fryslân: Raar maar waar?!

FRYSLAN: De Museumweek vindt dit jaar plaats van 3 t/m 9 april. In deze periode organiseren musea verschillende activiteiten rond het thema: Ons Echte Goud. Het Natuurmuseum Fryslân doet mee met de activiteit ‘Raar maar waar?!’ op zaterdag 8 en zondag 9 april.



Het Natuurmuseum staat dit weekend in het teken van hybride dieren. Deze zijn ontstaan door een kruising tussen twee verschillende types dieren. Zo is een lijger het resultaat van de voortplanting tussen een vrouwtjestijger en een mannetjesleeuw.

In het museum vinden bezoekers allerlei dieren, zoals een wadmol en een fip. De vraag daarbij is: is dit dier ontstaan uit een bizarre speling van de natuur of is het fantasie? Na afloop kunnen kinderen een eigen hybride dier gaan maken. Een selectie van de kinderkunstwerken wordt later in het jaar tentoongesteld tijdens de expositie die gaat over buitengewone dieren (vanaf 23 september).

Ieder musea kiest elk jaar een pronkstuk uit voor de Museumweek, een object uit de collectie dat deze week in de spotlight staat. Het Natuurmuseum heeft gekozen voor de griffioen, die deel uitmaakt van de allernieuwste zaal: Darwins Zolder. Een griffioen is een bijzonder dier, half adelaar, half leeuw. Dat zorgt voor de nodige verwarring, want hoort het nu bij de vogels of bij de zoogdieren? Bezoekers kunnen met het Gouden Kader als fraaie omlijsting op de foto met dit pronkstuk. En wordt deze foto gedeeld op social media met #OnsEchteGoud, dan maken ze bovendien kans op leuke prijzen.

Voor kinderen is er een MuseumKids actie: ga met de schatkaart in de hand op zoek naar het pronkstuk van het museum en teken, plak, knip of verf deze op de speciale ruimte in de kaart. Als ze deze insturen, maken ze kans op een VIP-museumtrip met de hele klas.

‘Raar maar waar?!’ vindt plaats op 8 en 9 april, doorlopend tussen 11.00 en 17.00 uur. Speciaal voor dit weekend is de entree € 1,- p.p.