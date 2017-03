Voertuig te water Ds. Veenweg De Knipe

DE KNIPE: De hulpdiensten werden vrijdagavond rond half elf opgeroepen voor een voertuig te water aan de Ds. Veenweg. Brandweer Nieuwehorne, ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse.

Bij aankomst konden de omwonenden vertellen dat er geen personen meer in het voertuig waren. Het voertuig lag al een uur voor melding in het water. De wagen was van de afrit gereden en het water in.

Waarschijnlijk hebben voorbijgangers gezien dat er een auto in het water lag en begrijpelijk daarop 112 gebeld. Een berger heeft later het voertuig op het droge getakeld.

©Foto Flitsnieuws.nl