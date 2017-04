Foto reportage van Frisian Flag Leeuwarden

LEEUWARDEN: Tussen 27 maart en 07 april staat de vliegbasis in Leeuwarden in het teken van de jaarlijkse Frisian Flag training. De deelnemers vliegen 2x per dag. Verschillende landen zijn aanwezig met o.a. F16’s, Tornado’s, F15’s en Eurofighters.

Het doel van Frisian Flag is om piloten te trainen op samenwerking. Door dit soort internationale oefeningen maakt men het mogelijk dat de piloten en militairen samen kunnen optreden in o.a. lastige situaties. Piloten kregen in gebieden zoals bijvoorbeeld Libië, Afghanistan en Irak veelal te maken met een grote coalitie macht(en); om de procedures zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren zijn oefeningen zoals Frisian Flag van essentieel belang.

Frisian Flag is een oefening die erg bekend staat onder de spotters in West-Europa. Vele mensen kwamen deze week naar Leeuwarden om de straaljagers te kunnen bewonderen. Vrijdag was het mede door het stralende voorjaarsweer extreem druk rond de basis. Volgende week wordt de training afgerond en zal de rust wederkeren.

Foto’s: Dennis Stoelwinder