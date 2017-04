Jill komt bij Binnert Overdiep!

HEERENVEEN: Zaterdag 15 april is Jill Schirnhofer van 10.30 tot 12.00 uur te gast bij boekhandel Binnert Overdiep. Zij zal haar eerste meidenboek Elvy’s eigen wereld – So boho signeren. Daarnaast kun je ook met haar op de foto.

Het is het eerste deel in een nieuwe serie, geschreven én geïllustreerd door een van de populairste meisjesidolen van nu. Hierin maken we kennis met Elvy, een dromerig, creatief meisje dat vooral in haar eigen wereldje leeft. Nu het schooljaar bijna afgelopen is, kijkt Elvy uit naar een hele zomer lang ongestoord tekenen. Maar haar ouders denken daar anders over! Zij willen graag dat Elvy wat meer onder de mensen komt. Het wordt een zomer om nooit te vergeten!

Jill Schirnhofer is een hit. Al vanaf haar 15de ontwerpt ze agenda’s en schrijft en illustreert ze boeken. Sinds oktober 2014 heeft ze haar eigen tv-programma Jill bij NPO Zapp, waar ze creatieve tips en tricks geeft op het gebied van tekenen en knutselen, mode en koken. Haar Instagram-account en YouTube-kanaal hebben duizenden volgers en miljoenen views. Van haar teken- en knutselboeken zijn inmiddels meer dan 100.000 exemplaren verkocht.

Jill heeft een druk programma deze dag, dus wees op tijd!