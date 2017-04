Nieuwbouw Crematorium Haskerpoort vordert!

OUDEHASKE: De bouw van het crematorium Haskerpoort vordert en is volop bezig! De eerste contouren van het gebouw is zichtbaar geworden in de omgeving van Oudehaske.

Uitvaartbedrijf Van der Zwaag kreeg stuitte op veel weerstand van omwonenden op het plan om op het bedrijventerrein Haskerpoort een nieuw crematorium te bouwen. Zij vinden de locatie niet geschikt en zijn bang voor overlast. Daarnaast zou het aanbod naast het bestaande crematorium in Oudeschoot te groot worden.

Volgens de Raad van State valt het met de overlast wel mee en zal er de komende jaren meer vraag komen naar crematies.

Foto’s: Frank Vink