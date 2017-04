Twee rijbewijzen ingevorderd rond Heerenveen (Alcohol)

HEERENVEEN: Afgelopen nacht heeft de politie twee rijbewijzen ingevorderd. Voor drie andere bestuurders wordt een procesverbaal opgemaakt.

Een dame uit Heerenveen blies 755 ug/l. Haar rijbewijs is ingevorderd en ze is aangemeld voor de cursus EMA.

Op de Van Kleffenslaan in Heerenveen heeft de politie ook een rijbewijs ingevorderd. Een 33-jarige man uit Emmeloord blies 635 ug/l. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij is aangemeld voor de cursus EMA.

In Nieuwehorne blies een 59- jarige man uit de gemeente Heerenveen 360 ug/l. Een proces-verbaal wordt opgemaakt voor hem.

Rond 5 uur op de K.R. Poststraat in Heerenveen blies een 39- jarige man uit Roden 375 ug/l. Een proces-verbaal wordt opgemaakt.

Bij het G. Wilgenplein blies een 43- jarige man uit gemeente Grootegast 405 ug/l. Een proces-verbaal wordt opgemaakt.