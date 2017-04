v.v.Oudehaske wint opnieuw de derby van de Heerenveense Boys

OUDEHASKE: Afgelopen Zaterdag 1 april stond de mooie derby tussen de v.v. Heerenveense Boys en v.v. Oudehaske op het programma. De wedstrijd in de derde klasse A werd om 18.00 uur gespeeld op een druk bezocht sportpark de Akkers in Heerenveen.

Deze wedstrijd was er ook een line-up met de jeugd van de Heerenveense Boys en v.v. Oudehaske die samen met de spelers het veld op mochten. Dat gaf de wedstrijd gelijk al meer kleur.

Heerenveense Boys wilde graag de eerdere nederlaag in Oudehaske wegpoetsen en Oudehaske ging voor de zes punten pakken van de Boys. Het ons kent ons gehalte was groot, dus er stond heel wat op het spel. Felle duels werden uitgevochten op het scherpst van de snede.

Maar op momenten dat het kon schoot men elkaar ook te hulp en zo strikte een speler van v.v. Oudehaske zelfs de veters van een speler van de Heerenveense Boys. Mooi dat het nog kan in het spelletje wat voetbal heet.

Kansen waren er deze wedstrijd over en weer maar toch gingen beide teams met 0-0 de rust in. In de tweede helft nam Oudehaske de leiding door een kopbal en kwam Heerenveense Boys terug via een penalty. Het spel bleef boeiend met veel kansen over en weer.

Maar Oudehaske ging er uiteindelijk met een mooie 1-2 overwinning vandoor. En daar waar bij het grote Oranje niet veel te vieren valt, daar knalde het Oranje feest van Oudehaske los na het laatste fluitsignaal.

Meer foto’s van deze wedstrijd zijn te bekijken via de link: https://www.stefsportfotografie.nl/v-v-oudehaske-1

Volgende week Zaterdag 8 april speelt Heerenveense Boys uit tegen NOK in Oudemirdum en speelt Oudehaske thuis om 14.30 uur tegen Workum

Foto en tekst Stef Fotografie