Wedstrijdverslag Quick Stick – Ares

HEERENVEEN: Quick Stick speelde thuis tegen Ares uit Apeldoorn. Beide ploegen hadden alle wedstrijden na de winterstop nog gewonnen en wilden dat graag zo houden. Nadat het lang 1-1 stond werd er na een spannende slotfase uiteindelijk met 2-2 gelijkgespeeld.

In de eerste helft had Quick Stick het beste spel en creëerde het enkele kansen. Na zestien minuten was de eerste strafcorner meteen raak. Eline van den Bosch sloeg de bal via de legguard van de liggende keeper het doel in. Na drieëntwintig minuten kreeg Quick Stick nog een goede kans, maar na goed voorgeven van Patou de Vries lukte het Sanne-Lies de Wolff niet om de keepster te passeren. Vijf minuten later kon Bianca van den Berg na een goede actie vrij op doel schieten, maar haar inzet werd gekeerd. Twee minuten voor rust scoorde Ares de gelijkmaker uit een overtal, waarbij de bal uiteindelijk goed binnengeslagen werd over de Heerenveense keepster heen.

In de tweede helft werden er harde duels uitgevochten en was van het goede hockey uit de eerste helft geen sprake meer. Beide ploegen kregen enkele kleine kansen, maar het duel speelde zich vooral af op het middenveld. In de laatste vijf minuten kreeg Ares nog een strafcorner. Met een sleep in de hoek werd deze benut. Quick Stick gaf zich niet gewonnen en zette nog een keer alles op alles, en forceerde zo een strafcorner. De bal kwam terecht bij Bianca van den Berg en op een wonderlijke manier ging de bal via meerdere stick het doel binnen.

Met dit zwaarbevochten punt blijft​ Quick Stick zesde op de ranglijst. Volgende week speelt het in Arnhem tegen HCM.