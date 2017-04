Giertank gekanteld op boerenbedrijf in Bantega

BANTEGA: De hulpdiensten werden maandagmiddag opgeroepen voor een ongeval op de Otterweg.

Op een terrein van een boerenbedrijf raakte een persoon in eerste instantie bekneld doordat een giertank kantelde. De gewonde man kon op eigen kracht uit de tractor komen, laat de politie aan het einde van de middag weten.

Brandweer, ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog niet bekend. Een onderzoek zal volge

Foto brandweer Echten.

