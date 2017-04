Grou krijgt watertaxi met 24-uurs service

GROU: Vanaf 14 april heeft Grou een fulltime watertaxi welke zelfs ’s nachts beschikbaar is. Met deze service is het mogelijk om eenvoudig van- en naar alle restaurants te worden vervoerd. Dit initiatief is van Tienstra Nautische Dienstverlening om toeristen, bewoners van Grou en het eiland De Burd van dienst te zijn.

De watertaxi biedt plaats tot 12 passagiers en kost slechts € 4,95 per persoon inclusief terugreis. In totaal zijn er 10 opstapplaatsen waarbij restaurants met steigers de meest gangbare zijn. ‘Veel toeristen komen naar Grou voor het water, maar krijgen vaak niet de mogelijkheid om het dorp vanaf het water te bewonderen”, vertelt Anne Tienstra, directeur van Tienstra Nautische Dienstverlening.

Een watertaxirit een spectaculaire belevenis voor iedereen die Grou vanaf water wil ervaren. Na 24.00 uur geldt er een toeslag van € 2,50 per persoon. Bij interesse kan er gebeld worden naar: 06-21653279.