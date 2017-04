Twee aanhoudingen voor fraude met meststoffen

Friesland – Maandag 3 april zijn twee personen aangehouden op verdenking van fraude met meststoffen. De aanhoudingen zijn het resultaat van al langer lopende onderzoeken die het milieuteam van de politie in Noord-Nederland samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uitvoert. Het gaat om een 32-jarige man uit de gemeente Littenseradiel en een 55-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel, bij wie eerder dit jaar al huiszoekingen plaatsvonden.

Gemeente Littenseradiel

Op 25 januari van dit jaar werden in twee panden in de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân huiszoekingen verricht. Het betrof de woning van de 32-jarige verdachte uit de gemeente Littenseradiel en een bedrijfslocatie waar de verdachte werkzaam is. Bij de zoekingen werden meerdere computers en administratie in beslag genomen.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Op 2 maart van dit jaar werd in een woning in de gemeente Tytsjerksteradiel een huiszoeking verricht. Dit betrof de woning van een 55-jarige inwoner van dit gemeente. Ook hier werden meerdere computers en administratie in beslag genomen.

Vervolgonderzoek

Nader onderzoek heeft er in beide casussen toe geleid dat er genoeg verdenkingen waren voor de aanhoudingen. Beide mannen worden verdacht van valsheid in geschrifte. Ze zouden valse Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen hebben opgemaakt en valse meldingen hebben gedaan aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Beide heren zouden, ieder voor zichzelf, als intermediair hebben opgetreden en boeren hebben geholpen met de verantwoording en de fictieve mestafvoer en fictief grondgebruik. Het onderzoek heeft zich gericht op de jaren 2014 en 2015.

Hoe zit dat met meststoffen?

Veehouders mogen per hectare grond een maximale hoeveelheid mest uitrijden. Rijden zij meer mest uit dan toegelaten op hun land dan overschrijden zij daarmee de gebruiksnorm dierlijke mest waardoor mogelijk milieuschade kan optreden. Produceren veehouders meer mest dan zij op hun land mogen uitrijden dan kunnen zij – onder voorwaarden – deze mest bij anderen afzetten. Voor dit overschot moet worden betaald en moet men voldoen aan verschillende voorwaarden. Binnen een straal van 10 km hoeft men alleen een vervoersbewijs dierlijke meststoffen op te maken, het zogenaamde boer-boer transport. Buiten een straal van 10 km moet men aan meer voorwaarden voldoen zoals, wegen en bemonsteren door een erkend intermediair. Uit het onderzoek is gebleken dat door het opmaken van valse vervoersbewijzen dierlijke meststoffen de dierlijke mest op papier naar een derde ging, terwijl in werkelijkheid de mest op eigen land werd uitgereden. De aangehouden verdachten maakten dit mogelijk door gezamenlijk met de veehouders valse vervoersbewijzen dierlijke meststoffen op te maken en in te sturen naar Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Een deel van deze veehouders is eveneens verdachte. Veehouders die hiervan ‘gebruik’ hebben gemaakt kunnen naar verwachting hoge naheffingen van RVO tegemoet zien.

Ondermijning

Fraude met mest leidt tot overbemesting en dit zet het behalen van milieudoelen onder druk. Te hoge fosfaatgehaltes en stikstofgehaltes in de bodem vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater en de waterwinning. Daarmee krijgt deze vorm van criminaliteit een ondermijnend karakter. Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, maar heeft wel zichtbare gevolgen voor de burger en vormt één van de grote gevaren voor de Nederlandse samenleving. Kijk voor meer informatie op de themapagina ondermijning op politie.nl.