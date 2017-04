Werkzaamheden Rotstergaastweg van start!

HEERENVEEN: Om de spoorbereikbaarheid te verbeteren tussen Zwolle/Meppel en Leeuwarden gaan er eind 2017 meer treinen rijden op dit traject. In opdracht van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen gaat ProRail daarom de intensief gebruikte spoorwegovergang in de Rotstergaastweg in Heerenveen aanpassen om deze veiliger te maken.



Op dit moment moeten fietsers twee keer de weg oversteken. In de nieuwe situatie blijven de fietsers aan één kant van de weg fietsen. Hiervoor moet de overweg worden uitgebreid. Ook krijgt het vrachtverkeer meer ruimte om de bocht in de Industrieweg te nemen zodat zij de overweg makkelijker kunnen passeren. Door deze maatregelen neemt de veiligheid op de overweg toe.

In mei wordt een start gemaakt met de werkzaamheden aan de spoorwegovergang in de Rotstergaastweg en de bocht in de Industrieweg te Heerenveen. Van 1-15 mei kan het verkeer geen gebruik maken van de overweg in de Rotstergaastweg, maar kan gebruik maken van de overweg in de Rottumerweg om het spoor over te steken.

De omleiding wordt met borden aangegeven. Met uitzondering van het weekend van 13-14 mei kunnen voetgangers en fietsers wel gebruik maken van de overweg. In verband met de werkzaamheden rijden er in het weekend van 13-14 mei geen treinen tussen Heerenveen en Wolvega. NS zet bussen in.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 11 april aanstaande wordt er voor omwonenden, omliggende bedrijven en andere belangstellenden een inloopbijeenkomst georganiseerd. U bent van harte welkom tussen 16.30 en 19.30 uur in Fletcher Hotel Heidehof (Golflaan 1, Heerenveen) om uw vragen te stellen aan de medewerkers van het project.

De provincie Fryslân, gemeente Heerenveen en ProRail werken gezamenlijk aan dit project.

