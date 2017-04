Zuivelhoeve (Anton en Willie) binnenkort ook in Heerenveen!

LEEUWARDEN: Zuivelhoeve Leeuwarden gaat een tweede vestiging openen. “Toe aan fysieke ruimte en klaar voor een volgende uitdaging”: schrijven Anton en Willie op hun facebook. Anton en Willie zijn twee bekende Heerenveners.

We kunnen hierdoor een aantal zaken verhuizen naar ons nieuwe pand in Heerenveen, waardoor we nog steeds uit de voeten kunnen in Leeuwarden.

Er zit in de kleine Kerkstraat vanaf dag 1 groei in onze omzet, wat dus resulteert in een te krappe winkel. Lang hebben we gedacht om naar een grotere winkel in Leeuwarden te verhuizen. Maar steeds komt het er op neer, dat we teveel van ons winkeltje houden om hem te verlaten. Maar er moest wel iets gebeuren om het werkbaar te houden. We denken dat we de oplossing nu gevonden hebben.

We kunnen lekker in de kleine Kerkstraat blijven zitten en toch weer door gaan met leuke dingen doen. Doorgaan met hetgeen we het liefste doen, u helpen met advies over lekker eten. Nog scherper inkopen om de weekendtas te kunnen houden op dit hoge niveau. Kortom wij hebben zin om voor langere tijd in ons geliefde straatje door te gaan.

Dank ook aan de Zuivelhoeve die ons de gelegenheid geeft om een tweede locatie te gaan bemannen. Wat een vertrouwen.

Ennu, Heerenveen here we come. We kijken naar jullie uit en kunnen niet wachten om ook daar een feest te gaan maken. Een veel groter pand met meer mogelijkheden. We hebben zin om samen met jullie ook hier veel lekkers te gaan verkopen. De verwachting is dat we eind van de zomer open gaan in Heerenveen.