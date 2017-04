Concurrenten Delta Impuls 1 sidderen na Friese zege in Sidde(r)buren

HEERENVEEN: Op vrijdag 31 maart startte hét dessert van de Noordelijke 1e-divisie tafeltennis; de promotiepoule met de spannende titelstrijd tussen de ‘Final Four’ (Argus 1, DOTO 1, GTTC 2 en Delta Impuls 1). Inzet: promotie naar de landelijke 3e-divisie. Het verschil tussen deze teams was vooraf, met maximaal twee punten verschil, nihil. Arnoud Hofman, Sander Derkx, Wadse Temme en vaste supporter Johan Ooms vertrokken vroeg in de avond naar het Groninger aardbevingsgebied; Siddeburen. Daar hoopten zij Tjeerd Hut, Reyno Hut en Henk Hommes te laten trillen.

Arnoud verloor dit seizoen nog maar één enkelpartij, maar moest vrijdag een tweede nederlaag incasseren. Na een prachtige wedstrijd (bij vlagen op 3e-divisie niveau) versloeg Tjeerd Hut hem met 11-9 in de beslissende vijfde game. Met zeges op Hommes en Reyno Hut kwam Arnoud dit tikje prima te boven. Sander steekt dit seizoen in goede vorm en was met drie degelijke overwinningen de ‘Man Of The Match’. Wadse versloeg, net zoals hij deed in Haskerdijken, Reyno Hut. Hommes en Tjeerd Hut waren hem wel te slim af. Arnoud en Sander zorgden voor het belangrijke zevende punt dankzij een dubbelspelzege op de gebroeders Hut.

Delta Impuls 1 slaat dankzij de overwinning een gaatje met DOTO 1. De Heerenveners blijven in de race om het kampioenschap met Argus 1 en GTTC 2 als voornaamste concurrenten. De Friezen treffen deze teams de volgende speelronden. Het blijft dus ongekend interessant in de Noordelijke 1e-divisie.

