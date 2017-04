Renado door persoonlijke fouten naar winst op sportpark de Greiden.

HEERENVEEN: Alles wat v.v. Nieuweschoot vorige week tegen koploper v.v. Akkrum achterwege liet, was vandaag tegen kampioenskandidaat nummer één v.v. Renado wel aanwezig. En ondanks dat de 1 – 4 eindstand op het scorebord doet vermoeden dat de thuisploeg overlopen is, was het tegendeel waar.

Vier persoonlijke fouten (PF’s) leiden tot de doelpunten van v.v. Renado. Bovendien was het aan de doelman en het houtwerk van de St. Nyksters te danken dat v.v. Nieuweschoot slechts één tegentreffer wist te maken.

De objectieve voetballiefhebber had het afgelopen zondag snel door. Bij v.v. Renado draait het slechts om één speler, Arjen Postma. De oud-prof en hoofdtrainer van de gasten bepaald wanneer er aangevallen wordt en wanneer niet. Op de getalenteerde keeper na bestaat de ploeg uit harde werkers die allen fysiek goed in elkaar steken. Maar op het moment dat de “key-player” Postma wordt geneutraliseerd kijken een hoop spelers vertwijfeld naar elkaar en lijkt de lange bal een eerste redmiddel. En daar waar normaal gesproken Giedo van der Weert daar blind op anticipeert, leek v.v. Renado vandaag, zonder deze bliksemsnelle aanvaller, te pakken.

Wederom startte v.v. Nieuweschoot met drie centrale verdedigers en voorin liepen Nick ten Hoeve en Avinsh Karia knap de passlijn naar eerdergenoemde Postma dicht. Dit noopte hem om zich tot in de achterhoede terug te laten zakken met als resultaat dat v.v. Renado bleef rondspelen zonder gevaarlijk te kunnen worden. Met Jelmer Anema kort achter het aanvalsduo en Sjoerd de Vries en Patrick Ventura daarachter als controleurs bleven de rood-witten eenvoudig overeind. Via de flanken konden Wessel de Wagt en Joran Voortman geregeld opkomen waardoor v.v. Nieuweschoot in het eerste half uur maar liefst 3 goede kansen kreeg.

Het centrale trio Mark van der Meulen, Patrick Lacroix en Marco Idzenga verzorgde uitstekend de rugdekking en bewaakte de afstanden tussen de linies. In de 27ste minuut wilde laatstgenoemde een hoge bal wegwerken, maar raakte de bal niet goed. Zijn touché zorgde dat de nummer 2 van de gasten op rechts vrij door kon lopen op Jamie Horsthuis en de bal ongehinderd af kon geven op de inlopende spits, 0 – 1.

De thuisploeg veranderde de tactiek niet, maar bleef strijd leveren op het hele veld. In de 39ste minuut resulteerde dit in de terechte gelijkmaker. De rechtsvoor van Renado werd op de middenlijn fel op de huid gezeten door Joran Voortman. Nadat de linksachter de bal uitstekend veroverde stoomde hij op richting de zestien meter van de gasten. Een snelle één-twee met Nick ten Hoeve zette de Joran Voortman vrij voor de St. Nyksterdoelman, 1 – 1.

Hiermee leek de ruststand een feit. Echter, in de 41ste minuut en 44ste minuut gingen respectievelijk Marco Idzenga en doelman Jamie Horsthuis in de fout en gaven daarmee tot tweemaal toe een 100% scoringskans weg. En daarmee wist de formatie van Jan de Wolff wel raad, 1 – 3. En dat was wél de ruststand.

Na rust kwam v.v. Nieuweschoot goed uit de kleedkamer. In het eerste kwartier dwong v.v. Nieuweschoot maar liefst 5 corners af en kon de doelman van Renado het schot van Patrick Ventura maar net keren. Ook op schoten van Nick ten Hoeve, Jelmer Anema en Sjoerd de Vries had de goalie een antwoord.

De gasten kwamen daarna nog tot één kansrijke aanval (en doelpunt). Wessel de Wagt kon niet voorkomen dat vanaf links een voorzet werd geproduceerd. Deze leek een eenvoudige prooi voor óf doelman Jamie Horsthuis óf Joran Voortman. Doordat eerstgenoemde niet helemaal goed uitkwam en laatstgenoemde dit zeker niet verwachtte viel de bal tussenbeide. De rechtsbuiten van Renado profiteerde van het vierde cadeautje van de middag en bepaalde daarmee de eindstand op 1 – 4. Want pogingen van Robin Berendsen (lat), Nick ten Hoeve (zijnet) en Sjoerd Gorter (naast) brachten hierin geen verandering meer.

Volgende week gaat v.v. Nieuweschoot op bezoek bij v.v. Oosterlittens. De ploeg uit het gelijknamige dorp staat twee plaatsen boven de Heerenveners en hield 2 weken geleden thuis v.v. Renado op 2 – 2.