VV Heerenveen JO13-1 Kampioen!

VV Heerenveen JO13-1 kon zaterdag 1 april, geen geintje, al kampioen worden van de 3e divisie H. Na een fantastische serie wedstrijden is dit talentvolle team 4 wedstrijden voor het einde van de competitie al kampioen. 18 wedstrijden gespeeld en 52 punten, 17 gewonnen, 1 gelijk, 70 doelpunten voor en slechts 11 tegen. De runner up in de competitie is SV Bedum met 40 punten uit 19 wedstrijden, een heel verschil.

Voorafgaand aan de wedstrijd was het alleen theoretisch nog onmogelijk dat we geen kampioen zouden worden, het was dus ook niet meer de vraag of we kampioen gingen worden, maar meer wanneer we het kampioenschap gingen vieren. Omdat Bedum nog maximaal 12 punten kon halen moesten de mannen van Heerenveen minimaal een punt halen om vandaag kampioen te worden.

En omdat we thuis kampioen wilden worden moest dat punt dan ook maar worden behaald. Je moet tenslotte voor iedere wedstrijd weer een doelstelling hebben.

Tegenstander was Olde Veste ’54 uit Steenwijk, de nummer vier uit de competitie. Omdat het onze kampioenswedstrijd was, is er een en ander uit de kast gehaald om het team op een inspirerende manier op scherp te krijgen, maar ook om er een mooie dag van te maken.

Geen wedstrijdbespreking vandaag, maar een motiverende film met teksten van succescoaches, opzwepende verhalen, maar ook met een persoonlijke touch… in de film waren aanmoedigingen van familie en vrienden van de spelers verwerkt. De stoere jongens waren hier en daar blij verrast, maar zelfs ook enigszins ontroerd. Het raakte in ieder geval de juiste snaar.

Van de club mochten we op het hoofdveld spelen. Voorzitter Henricjan Wind was al aanwezig om de eventuele prijzen uit te reiken, maar hij zorgde voor aanvang van de wedstrijd er nog voor dat opstelling van beide teams werd omgeroepen en de scheidsrechter nam beide teams mee naar de middenstip voor een officiële presentatie en start van de wedstrijd.

Na enkele aftastende minuten kwamen de jongens goed in hun spel. Heerenveen wist goed druk te zetten, maar zo nu en dan kwam Olde Veste er uit. Toch hing een doelpunt voor Heerenveen veen in de lucht. In de 17′ minuut viel dit dan. Na een fantastische aanval was het beslissende schot van Ties… 1-0. Heerenveen ging niet achterover leunen, maar klapte er direct weer vol op. Amper van de schrik bekomen kreeg Olde Veste daarom alweer een tegenslag te verwerken, na een mooie combinatie over rechts haalde Selwin de trekker over. Bam! en 2-0 in de 19′ minuut. Met mooi pressievoetbal en vlotte aanvallen ging Heerenveen door en de 3-0 kon niet uitblijven. In de 29′ minuut viel deze dan ook en weer was Ties de afmaker. Vlak na dit doelpunt blies de scheidsrechter het rustsignaal.

In de tweede helft viel te verwachten dat Olde Veste niet helemaal van harte mee wilde werken aan het kampioensfeest. Ze kwamen pittig uit de startblokken en Heerenveen moest even een tandje bij schakelen. Dat gebeurde onvoldoende en resulteerde in de 3-1 in de 38′ minuut. Het geloof bij Olde Veste kwam nu helemaal terug waardoor zelfs de 3-2 viel in de 44′ minuut. Hierdoor werd Heerenveen weer goed wakker en bijna vanaf de aftrap werd de 4-2 gescoord door Amresh. Na dit doelpunt rende iedereen naar Peter Oostra om dit doelpunt met hem te vieren. Peter maakt een moeilijke en onzekere tijd door maar er is altijd om zoon Ties en het gehele team te steunen. Heerenveen zat nu weer in de goede flow en bij Olde Veste sloeg de vermoeidheid toe. In de 48′ minuut maakte Amresh aan alle onzekerheid een eind en schopte de 5-2 tegen de touwen. In het vervolg van de wedstrijd werd niet meer gescoord.

En dan was daar dan eindelijk het eindsignaal: KAMPIOEN!!!

De champagne werd gehaald, flessen werden open geknald en leeg geschud er werd gehost en gedanst. Toen de rust enigszins was teruggekeerd was het tijd voor serieuze aandacht. Gerrit Oord, JO-13 coördinator van de club hield een toespraak met een mooi gedicht. Voorzitter Henricjan Wind hing de medailles om, er werd een mooi kampioensshirt uitgereikt er was een feestelijke roos voor iedere speler en er was….. de platte kar. Al juichend, zingend en joelend vertrok het team op de kar voor een rondrit door Heerenveen. Natuurlijk moesten we eerst even langs de Heerenveense Boys. Het toeval wilde dat het team van HVB wat bij onze jongens in de competitie zit op hetzelfde moment nog bezig was met de wedstrijd tegen Veendam. Ze speelden dat op hun kunstgrasveld dus beide teams konden mooi even kijken hoe je een kampioenschap moet vieren :). Het siert beide ploegen dat er spelers waren die in hun wedstrijd voor ons stonden te applaudisseren.

Na terugkomst op Skoatterwald was er eindelijk tijd om te douchen en daarna aan de kampioenspatat. Heerlijk, en dat in de gezonde kantine. Maar na zo’n prestatie mag je een keer zondigen.

Team, begeleiding maar zeker ook ouders bedankt voor de bijdragen voor deze dag en de weg er naar toe. Ennuh… het seizoen is nog niet afgelopen. Kom gerust langs bij een van de wedstrijden of toernooien.

Foto’s en tekst Sytse Flapper

