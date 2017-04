Zangeres Jessica Paczkowska start een crowdfunding-campagne om eerste single te kunnen uitbrengen!

Joure – De 16 jarige zangeres Jessica Paczkowska vecht voor haar eerste single, ze heeft een crowdfunding-campagne gestart. Zal het haar lukken deze 3300 euro bij elkaar te krijgen om een eerste single te kunnen uitbrengen?



In samenwerking met Voordekunst.nl start Jessica vanaf 1 april voor een maand lang een crowdfunding-campagne, een shout voor financiële hulp aan al haar fans om een eerste single te bekostigen.

Jessica Paczkowska kreeg als zangeres bekendheid door het programma Idols waarin ze de jury verpletterde met haar versie van de song ‘Almost is never enough’. Dat bijna nooit genoeg is, heeft Jessica ervaren, want die graag gewilde single is er nog steeds niet.

Deze vechter geeft nooit op, maar dat wist het publiek al.

In het programma Idols vertelde Jessica openhartig aan heel Nederland over haar donkere dagen uit het leven. Jessica lijdt aan de chronische vermoeidheidsziekte Lupus. Concerten geven, lange studiodagen en interviews geven is voor een gezond mens al een zware baan. Is het überhaupt mogelijk voor iemand met Lupus? Mogelijk is het zeker, Jessica heeft een aantal grote voorbeelden met dezelfde ziekte. Michael Jackson en Selena Gomez hebben kamp(t)en met dezelfde ziekte. Demo’s van potentiele singles heeft Jessica al klaar liggen, samen met songwriter Heleen Roosdorp werkte ze aan een paar sterke songs. Help Jessica deze droom waar te maken, steun via www.voordekunst.nl.

ADVERTENTIE: Klik voor meer informatie op www.sinizon.nl