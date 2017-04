Alles over het starten van een onderneming Gratis startersdag voor (pre)starters en jonge ondernemers

LEEUWARDEN: Op dinsdag 19 april organiseert Startersdagen.com in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een gratis Startersdag in de Kanselarij te Leeuwarden. Deze bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud.

Waarom een startersdag? 70% van de beginnende zelfstandigen en jonge bedrijven blijkt na 18 maanden alweer te zijn gestopt. Het gebrek aan een goede voorbereiding is daarvan meestal de oorzaak. Daarom biedt Startersdagen.com de kans op een goede voorbereiding door het organiseren van Startersdag. Het evenement bestaat uit een rijk avondprogramma dat wordt gevuld met een startersmarkt, seminars, workshops en een netwerkborrel. Verschillende thema’s komen aan de orde, zoals financieel advies, ondernemersplan, klantmanagement, (online) marketing en reclame, bedrijfsbegeleiding en rechtsvormen.

Afwisselend programma De startersdag kent een intensief en informatierijk programma wat bestaat uit een optioneel broodjesbuffet (optioneel),officiële opening en plenaire kennisdeling, startersmarkt en doorlopende seminars en workshops.

De startersmarkt bestaat uit meerdere landelijke en regionale kennispartners en deze worden afgewisseld met meerdere rondes van kennissessies in de vorm van presentaties, workshops en masterclasses. Afsluitend vindt er een aangeklede netwerkborrel plaats.

Aanmelden De startersdag is op dinsdag 19 april in De Kanselarij te Leeuwarden. Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur voor een optioneel broodjesbuffet. Het officiële programma start om 18.45 uur. Deelnemen aan de startersdag is geheel gratis. De kosten voor het broodjesbuffet bedragen €9,50 per persoon.

Aanmelden kan via www.startersdagen.com/Leeuwarden2017. Hier staat ook meer informatie over de avond, de standhouders, de seminars en sprekers tijdens het evenement.

